السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارتان إسرائيليتان على بلدتي القوزح وحاريص جنوب لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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