جمهوريون: نسحب تمويل جامعات أميركية تسمح بمظاهرات لنصرة فلسطين!

العالم - فلسطين

وقد استعرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تسجيل فيديو لاجتماع عقد في واشنطن الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز وجماعة الضغط القوية المؤيدة لكيان الاسرائيلي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك). وفي التسجيل، أوضح سكاليز كيف خطط لشن هجوم ضخم ضد الجامعات التي تفشل في قمع الانتقادات الموجهة لكيان الاحتلال.

وحذر سكاليز من أن الهجوم، الذي سيُنَسَّق مع البيت الأبيض في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، قد يهدد وجود الجامعات. وتحدث عن إلغاء الاعتماد، وهو النظام الذي يتم بموجبه اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والذي يرتبط به الجزء الأكبر من الأموال الفيدرالية. قال سكاليز "اعتمادك على المحك، توقف عن ممارسة الألعاب، وإلا فلن تكون جامعة بعد الآن".

ودار أغلب الحديث حول كيفية قمع الانتقادات الموجهة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

ولجنة "أيباك" هي جماعة الضغط المؤيدة لكيان الاحتلال الأكثر نفوذًا في الولايات المتحدة. ولديها صندوق مالي يبلغ 100 مليون دولار لإنفاقه على الانتخابات هذا العام، وهي تستخدم هذه القوة لدعم المرشحين السياسيين الذين يؤيدون تصرفات حكومة الإحتلال، ويعارضون أولئك الذين ينتقدونها.