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وكالة الانباء اللبنانية: رئيس بلدية برجا ينفي وجود مكتب لحزب الله في البلدة ويؤكد أن ما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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