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مصادر عبرية: اطلاق حوالي 220 صاروخا من لبنان على الشمال خلال "عيد الغفران"

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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