بالفيديو: المقاومة تحقق مكاسب ميدانية بشمال غزة وجنوبه

العالم - فلسطين

في شمال قطاع غزة وجنوبها.. آليات الكيان الإسرائيلية وجنوده تحت رحمة نيران وضربات الفصائل الفلسطينية.. كتائب القسام تكشف عن مجموعة من العلميات الناجحة ضد جيش الاحتلال وتكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأعلنت الكتائب في بلاغات عسكرية منفصلة، تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديًا، خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل قرب مفترق الاتصالات غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غربي مدينة غزة كما استهدفت دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105 شمالي غزة.

وفي منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع (ثاقب) كما أعلنت تدمير ناقلة جند إسرائيلية عند مفترق 'التوام' غرب شمال قطاع غزة بعبوة من نوع (ثاقب) أيضاً.

أما كتائب شهداء الأقصى فقد أعلنت من جهتها، استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية بقذائف الهاون قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، فيما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التصدي لقوات الاحتلال على محاور مدينة جباليا ومخيمها، في عمليات تصادم من مسافة صفر، مشيرة الى عرقلة تقدّم جنود الاحتلال، وإلحاق الخسائر الفادحة بآلياتها.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام.