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مظاهرات في تل ابيب للمطالبة بالتوصل الى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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