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يديعوت أحرونوت: اكثر من مليون اسرائيلي دخلوا الملاجئ خلال "عيد الغفران" اليوم

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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