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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجولان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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