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كتائب الشهيد ابو علي مصطفى: استهدفنا موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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