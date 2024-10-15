العالم - خاص بالعالم

ففي اطار مواصلة دعم العدوان وحرب الابادة التي يشنها في غزة ولبنان، أعلنت واشنطن مؤخرا قيامها بنشر منظومة الدفاع الجوي 'ثاد' المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في كيان الاحتلال، برفقة عسكريين أميركيين سيشرفون على تشغيلها.

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قالت إن أجزاء من هذه المنظومة بدأت الاثنين في الوصول إلى تل ابيب وانها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

مضيفة أن نشر المنظومة الدفاعية والطاقم العسكري الأميركي المرتبط بها، يأتي بناء على توجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، وبتفويض من الوزير لويد أوستن.

المتحدث باسم الوزارة ايضا اشار الى انه وخلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأميركي وأجزاء من بطارية ثاد إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتهدف هذه الخطوة بحسب الاسرائيليين والامريكيين الى تقوية الدفاع الجوي لدى كيان الاحتلال بهدف التصدي لاي رد ايراني صاروخي قد ياتي على ردا اي هجمات اسرائيلية على طهران، حيث اعلن الاحتلال نيته القيام باعتداءات ضد ايران في الايام المقبلة.

ويرى العديد من الخبراء ان نشر منظومة ثاد الصاروخية ياتي بعد فشل جميع الانظمة الاسرائيلية والامريكية في التصدي للهجوم الايراني السابق.

اما ايران التي اكدت مرارا انها سترد بقوة على اي اعتداء اسرائيلي يطال اراضيها فقال العديد من مسؤوليها وقادتها العسكريين انهم وضعوا خطة محكمة للرد تشمل جميع الاراضي المغتصبة.

مشيرين الى ان الانظمة الاسرائيلية والامريكية لا تستطيع صدّ الصواريخ الايرانية وان كيان الاحتلال يعرف ذلك وقد خبر الامر بشكل مباشر خلال الرد الايراني الاخير.





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