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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال في كفرجلعادي بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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