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سلسلة غارات لطيران الاحتلال على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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