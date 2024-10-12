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جيش الاحتلال يعلن 5 مستوطنات بالجليل الغربي مناطق عسكرية مغلقة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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