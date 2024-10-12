السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة العراقية تقصف للمرة الثالثة هذا اليوم بالمسيرات هدفا حيويا بالجولان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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