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دوي انفجارات قوية بالجليل الاعلى عقب اطلاق رشقة صاروخية من لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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