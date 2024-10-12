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الاعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال استهدف كل القطاعات الحيوية شمال القطاع ويسعى لتحويل محافظة الشمال الى منطقة خراب وقتل

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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