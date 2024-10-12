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الاعلام الحكومي بغزة: يعمل جيش الاحتلال على القضاء بالكامل على المنظومة الصحية من خلال اخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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