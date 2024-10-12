السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب مجازر ضد الانسانية ويمارس القتل العمد باستهدافه مراكز النزوح وتجمعات الاطفال والنساء

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :