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قصف مدفعي اسرائيلي على بلدة الخيام وسهل مرجعيون جنوبي لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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