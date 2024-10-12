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الفصائل الفلسطينية: حرب الابادة بحق اهلنا في شمال غزة ارهاب واضح يمارسه الاحتلال وهدفه الانتقام من الذين رفضوا النزوح والتمهيد لمخطط التهجير

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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