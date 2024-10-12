السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: تقارير اولية عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :