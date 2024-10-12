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رئيس البرلمان الايراني قاليباف: لقد أظهرنا ارادتنا للصهاينة ونأمل ان تكون ردودنا السابقة قد شكلت درسا لأعدائنا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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