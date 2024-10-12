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قاليباف: أعلنا مرارا انه لا ينبغي استخدام اجواء دول الجوار منطلقا للعدوان على ايران واذا حصل ذلك سنرد على المكان الذي سينطلق منه الاعتداء

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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