زيارة قاليباف إلى بيروت: متكاتفون مع لبنان

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الجمهورية الإسلامية في إيران ستبقى الداعم الأساس للبنان حكومة وشعبا ومقاومة.

هذا الموقف لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في زيارته الأولى لبيروت منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

ورحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بزيارة محمد باقر قاليباف قائلا: "باسم كل لبنان أرحب بالصديق الأخ قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني".

بدوره أعرب رئيس البرلمان الإيراني عن ارتياحه بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا أن طهران تدعم لبنان حكومة وشعبا: "قمت بزيارة الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة وأحمل معي رسالة من القيادة الإيرانية التي ملؤها أن إيران ستظل واقفا الى جانب لبنان".

أولى محطات زيارة قاليباف كانت لقاؤه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى بحث التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

ومن السراي الحكومي إلى حيث المكان الذي استهدفه سلاح الجو الإسرائيلي في العاصمة بيروت، حطّ قاليباف رحاله متفقّدًا آثار العدوان ومطّلعًا على أحوال السكان هناك.

حيث قال:" قمت بجولة تفقدية ميدانية من إحدى المباني المستهدفة بالقصف الإسرائيلي".

المحطة الثالثة في الزيارة كانت في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس الشورى نظيره الرئيس نبيه بري ومن هناك أكد قاليباف وقوف ايران الدائم الى جانب لبنان لا سيما النازحين جراء العدوان الإسرائيلي.

وصرح قائلا: تم التطرق إلى أهم المواضيع في لقائي مع مسؤولين لبنانيين وهو كيفية إيصال المساعدات للنازحين عبر إنشاء جسر جوي".

ومن عين التينة إلى مقرّ السفارة الإيرانية حيث عقد قاليباف مؤتمرًا صحافيا بعد لقائه الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى لبنان، في ظل ظروف استثنائية يعيشها لبنان والمنطقة ، وفي إطار مساعي إيران الحثيثة لوقف إطلاق نار عام وشامل في لبنان وغزة.