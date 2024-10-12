السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: الأحتلال لا يستهدف غزة وحدها ويسعى لتهجير مليوني فلسطيني

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :