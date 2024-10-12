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أسامة حمدان: الإحتلال لا يستهدف غزة وحدها ويسعى لتهجير مليوني فلسطيني

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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