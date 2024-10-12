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بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: حرب الإبادة بحق أهلنا في شمال غزة إرهاب واضح وتمهيد لتنفيذ مخطط التهجير

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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