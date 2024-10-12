السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تعلن تنفيذ عملية ثالثة اليوم السبت بالطيران المسيّر طالت هدفا حيويا بالجولان المحتل

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :