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ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة الى 8 شهداء

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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