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3 جرحى بغارة اسرائيلية على بريتال-بعلبك الهرمل شرق لبنان

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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