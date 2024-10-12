السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :