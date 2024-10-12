السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال في محيط موقع المرج بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :