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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رميم بصلية صاروخية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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