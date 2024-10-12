السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 4 شهداء و18 جريحا بغارة إسرائيلية على برجا قضاء الشوف

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :