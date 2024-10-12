متحدث الخارجية: عراقجي يزور العراق الاحد

العالم - إیران

واوضح المتحدث باسم الخارجية، ان زيارة عراقجي الى بغداد اليوم، تأتي في سياق المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة؛ مبينا ان وزير الخارجية الايراني سيلتقي على امتداد هذه الزيارة نظيره العراقي، وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد، للتباحث بشان العلاقات الثنائية واستعراض اخر التطورات في المنطقة.

في سياق متصل، صرح السفير الايراني لدى العراق "محمد كاظم ال صادق"، ان عراقجي سيتجه الاحد على راس وفد الى بغداد، وان العلاقات الثنائية والاقليمية تشكل محور المشاورات بينه وبين سائر المسؤولين العراقيين.