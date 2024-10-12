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متحدث الخارجية: عراقجي يزور العراق الاحد

متحدث الخارجية: عراقجي يزور العراق الاحد
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي هامانة"، ان وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه الى العراق اليوم الاحد لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

العالم - إیران

واوضح المتحدث باسم الخارجية، ان زيارة عراقجي الى بغداد اليوم، تأتي في سياق المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة؛ مبينا ان وزير الخارجية الايراني سيلتقي على امتداد هذه الزيارة نظيره العراقي، وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد، للتباحث بشان العلاقات الثنائية واستعراض اخر التطورات في المنطقة.

في سياق متصل، صرح السفير الايراني لدى العراق "محمد كاظم ال صادق"، ان عراقجي سيتجه الاحد على راس وفد الى بغداد، وان العلاقات الثنائية والاقليمية تشكل محور المشاورات بينه وبين سائر المسؤولين العراقيين.

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