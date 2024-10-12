السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية تجمعا لجنود الإحتلال بمحيط موقع رميم

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :