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حزب الله يبث مشاهد لاستهداف ضواحي تل أبيب بسرب من المسيّرات الإنقضاضية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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