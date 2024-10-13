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المقاومة اللبنانية تستهدف آلية مدرعة للإحتلال في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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