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المقاومة اللبنانية تفجر عبوة ناسفة بقوة من جنود الاحتلال وتشتبك معها لدى محاولتها التسلل الى بلدة رامية وتوقع افرادها بين قتيل وجريح

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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