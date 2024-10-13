الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاشتباكات بين المقاومة اللبنانية وبين قوة من الاحتلال لدى محاولتها التسلل الى بلدة رامية لازالت مستمرة حتى اللحظة بالاسلحة المتوسطة والرشاشة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :