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صفارات الإنذار تدوي في ابيريم وفسوطة وافن مناحم وشوميرا بالجليل الغربي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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