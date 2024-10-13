الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: تجدد دوي صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :