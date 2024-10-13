اعترافات أحد عناصر جماعة إرهابية اعتقل في جنوب شرق ايران

العالم - ايران

وأدلى الارهابي المذكور، وهو أحد منفذي الهجوم الإرهابي على منظمي مهرجان "العاطفة" (الذي يقام سنويا لمساعدة التلامذة المعوزين على اعتاب افتتاح المدارس في عموم البلاد) في مدينة بنت جنوبي المحافظة، باعترافات صادمة عقب التحقيقات التي اجريت معه.

وقال هذا العنصر البالغ من العمر 20 عاما أثناء التحقيق معه: إن شخصاً يُدعى "عبد الرحمن مالك رئيسي" المعروف باسم "أجمل" أو "جاسم سرزابي" كان المسؤول عن قيادتنا في المحافظة.

وأضاف هذا الإرهابي العميل: أكدت المجموعة أنه أينما كنا تحت ضغط مالي، يجب علينا أن نضع التمويل من خلال احتجاز الرهائن على جدول أعمالنا من أجل بقائنا. وكان زرع الألغام على جانب الطريق في مسار حرس الحدود ومركبات قوى الامن الداخلي إحدى مهامنا الرئيسية.

وتابع: مهمتنا الأخرى التي كلفتنا بها المجموعة هي جعل محور مواصلات تشابهار غير آمن، والذي يعتبر محور ترانزيت مهم، وكان من المفترض أن نجعل هذا الطريق غير آمن من خلال التفجيرات والأعمال التخريبية.

وقال: قبل اعتقال قائدنا، كلفني بمهمة عبر الفضاء الإلكتروني لإعداد عبوة ناسفة من اجل زرعها على جانب الطريق باتجاه مدينة نوبنديان.