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حزب الله:استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في خلية وردة بصلية صاروخية

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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