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مصادر فلسطينية:ارتفاع عدد شهداء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمخيم 2 بالنصيرات الى 8

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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