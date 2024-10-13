الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تستهدف شرقي المغازي وسط قطاع غزة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :