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اعلام الاحتلال: حزب الله اطلق 320 صاروخا على "اسرائيل" في عيد الغفران

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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