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حزب الله:استهدفنا بالصواريخ ثكنة زرعيت وحققنا اصابة مباشرة

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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