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صفارات الانذار تدوي في عشرات المستوطنات بالجليل الغربي

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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