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اعلام الاحتلال: هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفى رمبام في حيفا

الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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